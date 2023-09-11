Дольщики 6 и 7-го литеров ЖК Кислород в Сочи получают ключи от квартир

Фото: пресс-служба AVA Group

11 сентября началась выдача ключей дольщикам 6 и 7 литеров 1-й очереди строительства жилого комплекса бизнес-класса «Кислород», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ясногорская, д. 16/2. Ключи получат собственники 459-ти квартир и коммерческих помещений.

Для собственников прием квартир организован с помощью онлайн-записи на осмотр и электронного чек-листа для осмотра помещений. Для удобства клиентов разработана навигация, весь процесс оформления документов и получения ключей проводится на территории жилого комплекса.

Всего в 2023 году в Краснодаре и Сочи более чем 5000 клиентов компании получили ключи от квартир. Все объекты сданы в эксплуатацию с опережением сроков, заявленных в проектной декларации. По итогам прошлого года инвестиционный холдинг AVA Group вошел в ТОП-10 компаний по объему ввода в эксплуатацию жилых объектов с результатом более 170 000 кв.м.

Фото: пресс-служба AVA Group

AVA Group, линия генерального подряда поздравляет жителей ЖК Кислород с новосельем! Пусть новая квартира подарит яркие моменты в жизни и только положительные эмоции.

«Кислород» - современный жилой комплекс бизнес-класса в Сочи, расположенный на северном склоне горы Бытха. Включает в себя 15 жилых 19-ти этажных домов. Расположение в приморской климатической зоне на высоте 300 м над уровнем моря дарит идеальные видовые характеристики на море и горы, а также неповторимый микс аромата морского бриза и свежести гор. Кроме жилой застройки проект комплексного развития территории включает в себя строительство объектов образования, здравоохранения, коммерческой инфраструктуры, а также экологический парк на площади 4,5 Га и современную безопасную территорию. Проект был удостоен призовых мест в федеральных профильных конкурсах как лучший региональный проект РФ.

Застройщик ЖК Кислород - ООО "СЗ "Кислород", проектная декларация.

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