Пшехские поминовения состоялись в Белореченском районе Кубани Фото: пресс-служба администрации региона

Пшехские поминовения состоялись в Белореченском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Память казаков почтили у Поклонного креста в станице Пшехской.

11 сентября 1920 года вблизи станицы каратели особого отряда уничтожили более сотни казаков и казачек. В 90-е годы в муниципалитете восстановили списки убитых местных жителей.

«Более ста с лишним лет прошло с тех трагических событий, но казаки чтут память о погибших, воспитывают юное поколение в духе патриотизма, любви к Родине и ее жителям, чтобы подобное никогда не повторились. Сегодня у мемориала собрались казаки, чтобы вспомнить поименно всех невинно убиенных предков и почтить их память», – сказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Памятник установили в 2019 году. Средства на монумент собрали казаки Кубани, других регионов и стран. Проект разработал доктор исторических наук Николай Лысенко. Возводили памятник потомки многих казачьих родов.