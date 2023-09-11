На Кубани судебные приставы оштрафовали назойливых коллекторов на 8,5 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани судебные приставы оштрафовали назойливых коллекторов на 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в краевом управлении ФССП.

Так, с начала года жители региона более 700 раз жаловались на коллекторов, которые пытались взыскать просроченную задолженность. Всего заведено свыше 180 административных дел о нарушении прав граждан.

Свыше 130 организаций привлекли к ответственности. Их оштрафовали на сумму более 8,5 млн рублей.

«Основная масса нарушений связана с частыми телефонными звонками и СМС, превышающими установленный законом лимит взаимодействия с гражданами. Наказывали особо «рьяных» работников и за некорректные сообщения, отправляемые должникам или третьим лицам, за недостоверные сообщения о размере задолженности и последствиях ее невозврата», – отметили в ведомстве.