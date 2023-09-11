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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:21

На Кубани судебные приставы оштрафовали назойливых коллекторов на 8,5 млн рублей

Жители Кубани более 700 раз жаловались на коллекторов с начала года
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани судебные приставы оштрафовали назойливых коллекторов на 8,5 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани судебные приставы оштрафовали назойливых коллекторов на 8,5 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани судебные приставы оштрафовали назойливых коллекторов на 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в краевом управлении ФССП.

Так, с начала года жители региона более 700 раз жаловались на коллекторов, которые пытались взыскать просроченную задолженность. Всего заведено свыше 180 административных дел о нарушении прав граждан.

Свыше 130 организаций привлекли к ответственности. Их оштрафовали на сумму более 8,5 млн рублей.

«Основная масса нарушений связана с частыми телефонными звонками и СМС, превышающими установленный законом лимит взаимодействия с гражданами. Наказывали особо «рьяных» работников и за некорректные сообщения, отправляемые должникам или третьим лицам, за недостоверные сообщения о размере задолженности и последствиях ее невозврата», – отметили в ведомстве.