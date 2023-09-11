В Краснодаре адвоката обвиняют в мошенничестве на 17,3 млн рублей Фото из архива КП

В Краснодаре адвоката обвиняют в мошенничестве на 17,3 млн рублей. Мужчину заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в 2014 году адвокат начал сотрудничать с застройщиками из Геленджика. Они, в свою очередь, с 2011 года получали от граждан средства на строительство многоэтажки по улице Красногвардейской в городе-курорте. В доме планировали подготовить нежилые помещения и парковку.

«При этом реальных намерений по строительству дома они не имели. Продолжая действовать в составе группы лиц, фигурант в период 2014-2018 гг. под предлогом участия в долевом строительстве получил от пяти граждан денежные средства на сумму свыше 17,3 млн рублей», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

В результате дом возвели без разрешительных документов. Но позже постройку, признанную самовольной, снесли.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям участников преступной группы, а также приняты меры к установлению других пострадавших от действий обвиняемого и восстановлению имущественных прав потерпевших», – уточнили в пресс-службе ведомства.