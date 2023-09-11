Парк благоустраивают в Тбилисском районе Кубани Фото: пресс-служба региональной администрации

Парк благоустраивают в Тбилисском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Общественную территорию приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Зону отдыха благоустраивают в Алексее-Тенгинском сельском поселении. Ее площадь составляет 16,5 тысяч кв. метров. Специалисты завершают укладку тротуарной плитки на пешеходных дорожках и устанавливают малые архитектурные формы. В парке установили систему видеонаблюдения.

С 20 сентября зону отдыха начнут озеленять. Полностью работы завершат к середине октября.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Славянском районе завершают благоустройство сквера. Территорию обновляют в хуторе Беликов.