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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:25

Жители Кубани поучаствуют во всероссийском ИТ-диктанте

Кубань вошла в число лидеров среди регионов страны по количеству участников в ИТ-диктанте в 2022 году
Светлана ОВДЕЙ
Жители Кубани поучаствуют во всероссийском ИТ-диктанте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кубани поучаствуют во всероссийском ИТ-диктанте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кубани поучаствуют во всероссийском ИТ-диктанте. Тестирование проведут в День программиста 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Диктант по информационным технологиям представляет собой набор тестовых заданий. Они проверяют знания от основ работы с компьютерной техникой до навыков в соцсетях и защиты личных данных. Тест разделен на восемь направлений развития цифровых компетенций.

Для участников доступно несколько уровней – для учеников начальной школы, стандартное тестирование и для продвинутых пользователей. Диктант стартует 13 сентября в 00:00 и закроется в 00:00 14 сентября на платформе ит-диктант.рф.

В 2022 году Кубани вошла в число лидеров среди регионов страны по количеству участников. ИТ-диктант написали около 16 тысяч человек.

«Проходя ИТ-диктант, пользователь получает объективную оценку своих цифровых навыков, а срез баллов помогает понять, какие знания стоит подтянут», – отметил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.