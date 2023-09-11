В «Орлёнке» школьники проходят курс по защите рубежей Родины

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходит смена военно-патриотической направленности «Авангард – моя траектория». Она объединила 100 школьников в возрасте от 13 до 16 лет из 44 регионов Российской Федерации, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик. Программа реализуется в партнёрстве с Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

В «Орлёнке» стартовала смена «Авангард – моя траектория». Участниками проекта стали 100 ребят, прошедших конкурсный отбор, а также курсанты Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» (Московская область) из 44 субъектов Российской Федерации, в том числе из новых регионов России.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Программа “Авангард – моя траектория” реализуется в «Орлёнке» второй раз. В её рамках школьники получают как теоретические знания, так и полезный практический опыт. Под руководством профессионалов Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи “Авангард” дети изучают строевую подготовку, средства индивидуальной защиты, оружие и правила обращения с ним. Мальчишки и девчонки учатся действовать в современном общевойсковом бою, изучают инженерное оборудование позиции солдата. Уверен, программа “Авангард – моя траектория” может стать эффективным дополнением курса “Основы безопасности и защиты Родины”, который планируется для введения в школах с 1 сентября 2024 года», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках программы школьники занимаются по пяти направлениям военных специальностей: проходят строевую, тактико-специальную и огневую подготовки, изучают основы военной топографии, радиосвязь, основы инженерной подготовки, получают навыки первой медицинской помощи. Кроме того, юные курсанты знакомятся с законами и традициями «Орлёнка», посещают знаковые места Центра, включатся в творческие и спортивные события.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Курсанты будут совмещать обучение с отдыхом на море. Опыт прошлого года показал, что такой формат очень эффективен. Учитывая ещё и продолжительность смены, не сомневаюсь, что курсантам удастся хорошо познакомиться с тонкостями военно-учётных специальностей, заявленных в программе», – пояснила директор «Авангарда» Дарья Борисова, добавив, что новые знания помогут старшеклассникам с выбором будущей профессии.

По итогам смены её активные участники будут награждены грамотами, дипломами и памятными сувенирами.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Я здесь всего лишь несколько дней, но я уже успела познакомиться с классными ребятами и убедиться, что у нас самые крутые вожатые. Я уверена, что с такой командой и атмосферой смена пройдёт продуктивно, весело и интересно!» – поделилась своими ожиданиями от смены Елизавета Грицак из г. Краснодона (ЛНР).

Организаторы смены: Всероссийский детский центр «Орлёнок», Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».