На Кубани банки выдали более 1,7 трлн рублей кредитов с начала 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани банки выдали более 1,7 трлн рублей кредитов с начала 2023 года. По сравнению с прошлогодним периодом рост кредитования составил 53%.

«Объем кредитования юридических лиц увеличился на 48%, а физических лиц – на 64%. На рост объемов кредитования повлияли меры поддержки, принятые на федеральном уровне, – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

С начала года по федеральных программам в крае предоставили более 1,7 тысячи кредитов по льготным ставкам на 48,2 мрлд рублей. В том числе 1012 льготных займов на 15,9 млрд рублей предоставили малому и среднему бизнесу.

Сейчас предприятиям промышленности, торговли, ТЭК и ИТ доступен кредит по ставке от 9% годовых. Для гостиничного бизнеса и компаний, реализующих проекты по цифровой трансформации, в 2023 году предлагают займы по ставке до 5% годовых. А малый и средний бизнес может получить кредит на инвестиционные цели по ставкам до 7,5 и 9% годовых.

«С начала 2023 года объем выданных льготных ипотечных жилищных кредитов составил более 126 млрд рублей. Многодетным семьям представлено 3,6 тысячи соцвыплат для погашения ипотеки на сумму свыше 1,6 млрд рублей», – отметил Алексей Юртаев.

В настоящее время Кубань входит в десятку лидеров среди регионов России по объему выданных кредитов. Край занимает первые позиции в ЮФО.