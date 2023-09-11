На Кубани стартует первый этап всероссийской олимпиады школьников Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартует первый этап всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Учащиеся выполнят задания по 24 общеобразовательным предметам.

Школьный этап пройдет в очном и дистанционном форматах до 24 октября. Уточняется, что ребята выполнят задания по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии ученики на платформе «Сириус.Курсы» фонда «Талант и успех».

Напомним, участвовать в олимпиаде могут все желающие школьники. Учащиеся 7-11 классов, успешно выполнивших задания школьного этапа, пригласят на муниципальный. Далее следуют региональный и заключительный уровни.

«Дипломы победителей и призеров заключительного этапа дают право поступления в лучшие вузы страны без экзаменов по соответствующему профилю», – уточнили в пресс-службе администрации.

В прошло учебном году около 400 тысяч школьников поучаствовали в первом этапе олимпиады.