В Краснодаре 12 улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 12 улиц временно остались без света. Энергоавария произошла в Прикубанском округе.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Л-202» и 11 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Рязанской, Садовой, Школьной, 2-й Школьной, Красивой, Осиновой. Временно обесточены улицы Витаминная, Голубой Бульвар, Фанагориевская, Платановая, Учительская и Восточная.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.