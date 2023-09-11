Жители и гости Сочи продолжают знакомиться с «Письмами любви»

Фото: пресс-служба Гала-шоу Ильи Авербуха

Пронзительную и невероятно чувственную программу создал Илья Авербух. Она будет радовать зрителей по 30 сентября. Каждый номер шоу - это настоящая история любви, повествование о чувстве, которое служит точкой опоры для каждого человека.

Истории любви зрителям представляют фигуристы мирового уровня: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие.

- Я старался сделать программу театральной, легкой. Но на самом деле это очень глубокий материал для внутренней работы, - отмечает Илья Авербух. - В программе много драматичных номеров. И в этот раз у зрителей не получится только умиляться и аплодировать. Надеюсь, что наши зрители поняли, про что это шоу, почувствовали, о чем мы с ними хотели поговорить, какими эмоциями поделиться. Мне кажется, что наш разговор состоялся, я почувствовал это сердцем.

Фото: пресс-служба Гала-шоу Ильи Авербуха

Шоу сопровождается живым выступлением вокалистов Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина, добавляющим чувственности и накала номерам. Зрелищности и уникальности шоу добавляет участие ледовых акробатов, оригинальная экранная сценография и яркие спецэффекты.

Премьера гала-шоу состоялась в Сочи 22 августа. Долгожданным на премьере было появление пары - Оксана Домнина и Максим Шабалин, новый номер “Ангел” которых очень точно передал чувства Оксаны за последний год. А кульминацией премьерной программы стало появление на льду Романа Костомарова в сольном номере Оксаны Домниной. Роман вышел на лед в кроссовках и нежно обнял жену, зал стоя приветствовал любимого спортсмена.

- Благодарю всех за тёплые и искренние пожелания! В непростой для меня период я ощущал вашу поддержку, вашу любовь. Хочу выразить огромную признательность дорогим зрителям и нашей большой дружной команде под руководством Ильи Авербуха. Ваша поддержка была для меня ощутимой и очень ценной. От всей души благодарю вас! Пусть каждый из вас будет счастлив и здоров! — сказал на премьере Роман Костомаров.

На арене ледового дворца «Айсберг» в Сочи пройдет 28 показов гала-шоу.

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