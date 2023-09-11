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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 15:14

В Анапе задержан пугавший детей таксист-эксгибиционист

Полицейские задержали мужчину, совершившего развратные действия в общественном месте
Евгения ХАЛИКОВА
Полиция Анапы установили личность обнаженного мужчины, пугавшего девочек.

Полиция Анапы установили личность обнаженного мужчины, пугавшего девочек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе задержан мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий в общественном месте. Как рассказали очевидцы, таксист-эксгибиционист разделся и пугал несовершеннолетних девочек.

«В станице Благовещенская мужчина снимал с себя элементы одежды и демонстрировал обнаженные части тела несовершеннолетним девочкам, чем напугал детей», - уточнили в пресс-службе отдела МВД России по городу Анапе.

Полицейские уже установили личность мужчины. Это ранее судимый житель Краснодара. Его доставили в отдел полиции.