На Кубани активность избирателей в итоге составила 46,29%

Итоговая активность избирателей в Краснодарском крае составила 46,29%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Итоговую активность избирателей в Краснодарском крае назвали лучшей в ЮФО. По данным краевой Избирательной комиссии, участки посетили 46,29% от общего числа избирателей, это более 527 тысяч человек.

«Голосование организовали в течение двух дней – 9 и 10 сентября. Жители избрали 49 глав городских и сельских поселений, а также 183 муниципальных депутата», - уточнили в администрации Краснодарского края.

Для голосования на территории региона были открыты 765 избирательных участков. Всего в муниципалитетах Краснодарского края прошли 62 избирательные кампании.