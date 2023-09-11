Мебельная компания в Армавире нарастила производство благодаря нацпроекту

В год компания выпускает более полумиллиона изделий. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Мебельная фабрика в Армавире присоединилась к национальному проекту «Производительность труда» полгода назад. За это время сотрудники компании вместе с экспертами кубанского Регионального центра компетенций оптимизировали производственные процессы и внедряли бережливые технологии в процесс изготовления мебельных опор.

«В отраслевом разрезе наибольшую вовлеченность показывают предприятия обрабатывающего производства – 109 участников, это более 40 процентов от всех кубанских бережливых компаний. Они нацелены на повышение производственной эффективности, которая достигается за счет нахождения потерь, направления внутренних ресурсов на развитие при профессиональной консалтинговой поддержке без значительных капиталовложений», - рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В итоге процесс транспортировки деталей сборке мебельных опор сократился на 13%, а выработка выросла на 15%.

Участника национального проекта на Кубани стали 280 предприятий. На некоторых из них удалось добиться до 350% увеличения выработки.