Школу №1 Ленинградского районе впервые за 50 лет капитально отремонтируют

Вениамин Кондратьев провел прием граждан. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

О плачевном состоянии школы №1 Ленинградского района губернатору Кубани рассказала жительница муниципалитета Светлана Рыбитва во время личного приема граждан. Женщина попросила обратить внимание на учреждение с полувековой истории, в котором с момента открытия ни разу не было капитального ремонта.

«Мы строим много школ по всему краю. Первого сентября открыли 9, до конца текущего года передадим детям еще 10, а до конца 2025 года – 31. Но не менее важно приводить в порядок и существующие учреждения. Во всех школах независимо от года постройки необходимо создать достойные условия, обеспечивающие образование на высоком уровне. Ученикам и учителям должно быть комфортно в стенах образовательных учреждений», – сообщил Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани заверил жителей муниципалитета, что капитальный ремонт в школе начнется в 2024 году.