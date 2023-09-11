В Брюховецком районе реконструируют стадион и построят спортплощадку

Губернатор Кубани провел личный прием граждан. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Брюховецком районе реконструируют стадион и построят спортивную площадку. Такое решение озвучил Вениамин Кондратьев во время личного приема граждан. На нехватку мест для занятий спортом в муниципалитете пожаловалась жительница станицы Брюховецкой Ксения Кордубан. Она рассказала, что в райцентре нет многофункциональной спортплощадки, а местный стадион неблагоустроен.

«В крае большое внимание уделяем развитию спортивной инфраструктуры, особенно в небольших населенных пунктах. Поэтому необходимо реконструировать стадион, например, в рамках программы «Инициативное бюджетирование». А за счет дополнительного финансирования из краевого бюджета построить спортплощадку. В результате получим спортивное ядро – центр притяжения для станичной молодежи», – пообещал Вениамин Кондратьев.

Замминистра физической культуры и спорта Кубани Вячеслав Никитин заверил, строительству спортивной площадки в Брюховецком районе начнется в 2024 году.