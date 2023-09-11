Акробаты из Краснодарского края завоевали пять медалей на международном турнире

Кубанские акробаты завоевали пять медалей на международном турнире. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Спортсмены из Краснодарского края в составе национальной сборной завоевали пять медалей на международном турнире «Кубок Золотова», который прошел в Великом Новгороде. Соревнования по спортивной акробатике собрали 300 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Узбекистана и Казахстана. В составе сборной России попали 32 акробата из Краснодарского края.

«По итогам соревнований кубанские спортсмены отличились в пяти видах программы, завоевав три «золота» и две «бронзы» в командных состязаниях. В нашем регионе спортивной акробатикой занимаются почти 6 тысяч человек, в том числе 3,4 тысячи спортсменов на базе 15 отделений. Наиболее успешные результаты демонстрируют представители Краснодара и Северского района», - рассказал заместитель главы Краснодарского края Александр Власов.

Кубанская школа спортивной акробатики считается сильнейшей в мире. Для развития и популяризации этого вида спорта на Кубани действует Центр олимпийской подготовки имени Г.К. Казаджиева. Также работает краевая Федерация спортивной акробатики.