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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 17:44

На жителя Адыгеи, севшего пьяным за руль, завели уголовное дело

В Адыгее задержали мужчину, управлявшего авто в состоянии алкогольного опьянения
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина отказался от процедуры медосвидетельствования

Мужчина отказался от процедуры медосвидетельствования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ауле Понежукай республики Адыгея полицейские остановили для проверки документов автомобиль. Поведение 58-летнего водителя показалось сотрудникам автоинспекции странным. В ходе общения дорожные полицейские усмотрели у местного жителя признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от процедуры медосвидетельствования.

«Дальнейшая проверка данного автовладельца по базам Госавтоинспекции показала, что в феврале 2015 года за аналогичное правонарушение он привлекался к административной ответственности», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

У правонарушителя изъяли автомобиль. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Фигуранту грозит реальное лишение свободы.