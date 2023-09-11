Фермеры Кубани с начала 2023 года произвели свыше 1 миллиона тонн молока

На Кубани стали больше производить сырого молока. Фото: t.me/mshkubani

Животноводы Кубани в 2023 голу на 8% перевыполнили план производства сырого молока по сравнению с 2022 годом. В регионе с начала года произведено более 1 миллиона тонн молока, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край – один из крупнейших «молочных» регионов России. Оказываем всестороннюю поддержку крупным предприятиям, небольшим хозяйствам, фермерам и самозанятым. Субсидируем затраты на производство реализованного молока. В 2023 году на эти цели направили более 1 миллиарда рублей. Такие меры важны для развития всего молочного животноводства, как одного из приоритетных направлений в крае», – рассказал губернатор Кубани.

В 2022 году на кубанских молочнотоварных фермах было произведено более 1,6 млн тонн сырого молока. Чтобы добиться таких показателей фермеры увеличили поголовье высокопродуктивных коров. С 2018 года оно выросло на 5% и насчитывает сейчас 216 тысяч голов.