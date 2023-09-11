В Новороссийске начали выпускать конструкторы для детей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Новороссийске начали производить популярные детские конструкторы. Они призваны заменить иностранные, которые после введения санкций перестали поступать на российский рынок.

«Сегодня мы даем старт уникальному для Южного федерального округа производству популярных среди детей конструкторов, которые заменят импортные аналоги. Расширение ассортимента продукции на предприятии позволит не только насытить краевой рынок качественными детскими товарами, но и обеспечило создание более 10 новых рабочих мест», – рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Открытие нового производства стало возможно благодаря господдержке. По программе льготного заемного финансирования производитель получил 20 млн рублей и смог закупить оборудование. Конструкторы планируют поставлять на внутренний рынок России и в страны ближнего зарубежья.