Суперфинал объединенной лиги Кубани «Спортивный пляж» прошел в Темрюкском районе

В Темрюкском районе провели Суперфинал объединенной лиги Кубани «Спортивный пляж». Фото: пресс-службы администрация Краснодарского края.

В Темрюкском районе прошел Суперфинал объединенной лиги Кубани по пляжному волейболу «Спортивный пляж». Соревнования провели в станице Голубицкой. В восьми этапах турнира за кубок победителя боролись мужские и женские команды.

Соревнования по пляжному волейболу приурочили к 80-й годовщине со дня освобождения Краснодарского края и Таманского полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

«Пляжный волейбол развивается во многих наших муниципалитетах. Воспитанники кубанской школы в этом виде спорта – среди лидеров в России. Ежегодно спортсмены завоевывают десятки медалей на соревнованиях любых уровней. В числе участников итогового турнира в этом году были известные и титулованные спортсмены, заявившие о себе на всероссийской международной арене», - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Среди мужчин победу присудили краснодарцу Максиму Носовцу и Владиславу Данилову из Новой Адыгеи. Серебро у братьев Дениса и Антона Большаковых из Анапы. На третьем месте «пляжники» Виктор Овчинников и Дмитрий Одинцов из Ростова-на-Дону.

Второй год подряд победительницами женского этапа стали Анна Чередникова и Елена Шумакова из Краснодара. Второе место у Ирины Юнаковской из Северского района и ейчанки Александры Антощенко. Бронза досталась краснодарке Ирине Комаровой и сочинке Анастасии Евсиной.