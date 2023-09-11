Пловцы из Краснодара заняли второе место на первенстве края по водному поло

Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Во Дворце водных видов спорта Краснодара прошли региональные соревнования по водному поло. Более 50 сильнейших спортсменов из трех муниципальных образований в возрасте до 18 лет боролись за победу. Игры длились пять дней.

«Наши ребята показали достойный уровень подготовки. Уверен, что из стен Дворца водных видов спорта выйдут спортсмены не только всероссийского, но и мирового уровня. Мы не раз увидим их новые достижения», — рассказал глава департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Главные награды турнира достались пловцам из Туапсинского района. Второе место у краснодарской сборной и на третьей ступени расположились спортсмены из Красноармейского района.