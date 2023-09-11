Из Сочи в Абхазию начал ходить первый мультимодальный туристический поезд «Рица»

Маршрут был создан для жителей Вологодской области. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Первый мультимодальный туристический поезд «Рица» связал Сочи и Абхазию. Маршрут был создан для жителей Вологодской области. Из Череповца в Сочи туристы следуют самолетом, затем продолжают путешествие уже по железной дороге.

«По поручению главы города Алексея Копайгородского особое внимание уделяется комфортному передвижению гостей города. Дни пассажиры проводят на экскурсиях, вечером возвращаются в вагоны, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Путешественники смогут ознакомиться с достопримечательностями Сочи, Сухума, Гагров и Нового Афона. На первый мультимодальный маршрут распродано более 90% путевок.