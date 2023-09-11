В Туапсе умер ветеран Великой Отечественной войны Егор Захаркин

В Туапсинском районе на 101-м году умер ветеран Великой Отечественной войны Егор Захаркин. Слова соболезнования родным и близким Егора Алексеевича выразил глава районной администрации Сергей Бойко.

«Мне посчастливилось лично знать Егора Алексеевича. Цельный, мудрый, сильный человек. Он прошел пять фронтов: Западный, Воронежский, Брянский, Второй Прибалтийский и Третий Белорусский. Был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», - рассказал Сергей Бойко.

На фронт Егор Захаркин попал в 18 лет. Командовал взводом путевого железнодорожного батальона и отвечал за восстановление разрушенных железнодорожных путей. Послевоенную жизнь также посвятил железной дороге и дал начало династии железнодорожников