Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 20:02

В Туапсе умер ветеран Великой Отечественной войны Егор Захаркин

Егор Захаркин с 18 лет командовал на фронте взводом путевого железнодорожного батальона
Евгения ХАЛИКОВА

В Туапсинском районе на 101-м году умер ветеран Великой Отечественной войны Егор Захаркин. Слова соболезнования родным и близким Егора Алексеевича выразил глава районной администрации Сергей Бойко.

«Мне посчастливилось лично знать Егора Алексеевича. Цельный, мудрый, сильный человек. Он прошел пять фронтов: Западный, Воронежский, Брянский, Второй Прибалтийский и Третий Белорусский. Был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», - рассказал Сергей Бойко.

На фронт Егор Захаркин попал в 18 лет. Командовал взводом путевого железнодорожного батальона и отвечал за восстановление разрушенных железнодорожных путей. Послевоенную жизнь также посвятил железной дороге и дал начало династии железнодорожников