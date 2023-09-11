За лето инспекторы нацпарка Сочи задержали семь браконьеров

В нацпарке проходят регулярные рейды. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инспекторы национального парка Сочи продолжают борьбу с браконьерами. За лето на территории нацпрка были задержаны семь нарушителей с охотничьими орудиями и добычей. На территории парка найдено и уничтожено 96 охотничьих укрытий и засад.

«Еще одна браконьерская сидолка была обнаружена на территории нашего национального парка. Выявлено нарушение было государственными инспекторами отдела охраны животного мира в Головинском участковом лесничестве в ходе очередного патрулирования. Место засады браконьеров располагалось недалеко от лесной дороги и предназначалось для охоты на крупную дичь с дерева», - рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи.

Государственные инспекторы демонтировали засаду. Теперь предстоит выяснить, кто ее устроил.