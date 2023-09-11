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НовостиОбщество11 сентября 2023 20:47

За лето инспекторы нацпарка Сочи задержали семь браконьеров

За три летних месяца на территории нацпарка Сочи было найдено и уничтожено 46 охотничьих балаганов и свыше 50 сидолок
Евгения ХАЛИКОВА
В нацпарке проходят регулярные рейды.

В нацпарке проходят регулярные рейды.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инспекторы национального парка Сочи продолжают борьбу с браконьерами. За лето на территории нацпрка были задержаны семь нарушителей с охотничьими орудиями и добычей. На территории парка найдено и уничтожено 96 охотничьих укрытий и засад.

«Еще одна браконьерская сидолка была обнаружена на территории нашего национального парка. Выявлено нарушение было государственными инспекторами отдела охраны животного мира в Головинском участковом лесничестве в ходе очередного патрулирования. Место засады браконьеров располагалось недалеко от лесной дороги и предназначалось для охоты на крупную дичь с дерева», - рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи.

Государственные инспекторы демонтировали засаду. Теперь предстоит выяснить, кто ее устроил.