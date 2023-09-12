В Адыгее банда иностранцев осуждена за убийство семьи фермеров

Участники разбойного нападения приговорены к реальным срокам лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе спустя два года после совершения преступления огласили приговор по делу четырех граждан Средней Азии, которых обвиняли в убийстве семьи фермеров. По данным следствия, в июле 2021 года осужденные приехали в аул Подгорный, где на территории фермерского хозяйства проживали пожилые супруги.

«Взломав запорное устройство, злоумышленники проникли в жилое помещение и, угрожая ножом, связали мужчине и женщине руки, после чего стали наносить им множественные удары в область груди и живота, от которых потерпевшие потеряли сознание и впоследствии скончались на месте преступления. После совершения убийства, осужденные похитили денежные средства и ценные вещи потерпевших на общую сумму более 3 млн. 927 тыс. рублей и скрылись с места происшествия», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Двое фигурантов были признаны в убийстве. Они проведут в колонии строгого режима 19 и 15 лет. Еще двоим участникам разбойного нападения назначено наказание в виде девяти лет и трех месяцев и девяти с половиной лет лишения свободы. Сроки они также проведут в колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.