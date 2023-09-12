Новороссийск отмечает 185-летие со дня основания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новороссийск отмечает 185-летие со дня основания. 12 сентября 1838 года корабли 11 кораблей российской эскадры вошли в Цемесскую бухту. Стартовало строительство укреплений и военного порта Черноморского флота.

«Значение этого места было настолько стратегическим, что его назвали в честь России. Мы гордимся ратной историей легендарного города», – написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Губернатор поздравил жителей города-героя с юбилейной датой.

«Сегодня Новороссийск – это форпост на морских рубежах Отечества. Здесь живут трудолюбивые и целеустремленные люди с несгибаемой волей и твердым характером. Благодарю жителей за созидательный труд, усердие и неравнодушие, за любовь и преданность родному городу», – сказал Вениамин Кондратьев.

Жителей Новороссийска с юбилейной датой поздравил и президент РФ Владимир Путин.

«Со дня основания Новороссийск играл важную роль в укреплении нашей государственности, в защите Черноморского побережья России. Вы по праву гордитесь легендарной, овеянной ратной и трудовой славой историей родного города, его патриотическими, духовными, культурными традициями. От души желаю всем жителям города-героя Новороссийска и ветеранам – доброго здоровья», – направил телеграмму Владимир Путин.

12 сентября в Новороссийске состоятся праздничные мероприятия. Так, на Форумной площади в 9:00 возложат цветы к памятнику основателям.

А в 19:00 на площади перед морвокзалом пройдет праздничный концерт «Для всех один, для каждого свой».