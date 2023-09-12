В Сочи продолжают подготовку ливневок перед сезоном дождей Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи продолжают подготовку инженерных сетей перед сезоном дождей. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Так, в микрорайоне Блиново сети ливневой канализации построили в 1970-х годах. Специалисты заменили более 100 метров участка, поврежденного подвижкой грунта. Сети планируют прочистить в течение месяца.

Всего работы проводятся на участках протяженностью 300 км во всех районах Сочи.

«Это позволит обезопасить жителей и минимизировать риски подтопления городской инфраструктуры и придомовых территорий», – отметил Алексей Копайгородский.