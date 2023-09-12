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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:12

Правительство РФ профинансирует развитие инфраструктуры краснодарского аэропорта

Правительство РФ направит 8,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры аэропорта Краснодара
Светлана ОВДЕЙ
Правительство РФ направит 8,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры аэропорта Краснодара Фото: gge.ru

Правительство РФ направит 8,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры аэропорта Краснодара Фото: gge.ru

Инфраструктуру краснодарского аэропорта будут развивать при участии федерального финансирования. В 2026–2027 годах Правительство РФ направит 8,2 млрд рублей на реализацию проекта. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно проекту, в аэропорту Пашковский построят новый пассажирский перрон для стоянки воздушных судов, объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры. Общая площадь превысит 220 тыс. кв. метров.

Отмечается, что основную часть средств на реализацию – более 4,5 млрд рублей – выделят в 2026 году. Оставшийся объем финансирования направят в 2027 году – 3,7 млрд рублей.

«Развитие инфраструктуры аэропорта даст возможность сократить время в пути для пассажиров за счет формирования прямых беспересадочных рейсов из Краснодара в регионы России и зарубежные страны и создаст условия для снижения стоимости авиаперевозок», – отметили в Правительстве РФ.