Правительство РФ профинансирует развитие инфраструктуры краснодарского аэропорта

Правительство РФ направит 8,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры аэропорта Краснодара Фото: gge.ru

Инфраструктуру краснодарского аэропорта будут развивать при участии федерального финансирования. В 2026–2027 годах Правительство РФ направит 8,2 млрд рублей на реализацию проекта. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно проекту, в аэропорту Пашковский построят новый пассажирский перрон для стоянки воздушных судов, объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры. Общая площадь превысит 220 тыс. кв. метров.

Отмечается, что основную часть средств на реализацию – более 4,5 млрд рублей – выделят в 2026 году. Оставшийся объем финансирования направят в 2027 году – 3,7 млрд рублей.

«Развитие инфраструктуры аэропорта даст возможность сократить время в пути для пассажиров за счет формирования прямых беспересадочных рейсов из Краснодара в регионы России и зарубежные страны и создаст условия для снижения стоимости авиаперевозок», – отметили в Правительстве РФ.