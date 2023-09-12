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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:40

Мобильный комплекс «Диспансеризация» прибыл в Кореновский район

На Кубани более трех тысяч жителей обследовали во время мобильных выездов врачей в муниципалитеты
Светлана ОВДЕЙ
Мобильный комплекс «Диспансеризация» прибыл в Кореновский район Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный комплекс «Диспансеризация» прибыл в Кореновский район Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный комплекс «Диспансеризация» прибыл в Кореновский район. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты 12 сентября принимают пациентов в станице Раздольной по улице Ленина, 122 А. Жители могут проверить зрение и глазное давление, сделать флюорографию, маммографию, УЗИ, ЭКГ, сдать общий и биохимический анализы крови.

Уточняется, что мобильный комплекс посетит еще два поселения Кореновского района. Так, 13 сентября врачи приедут в станице Сергиевскую, а 14 сентября – в станицу Журавскую.

Всего на Кубани с начала года обследовали более трех тысяч жителей во время мобильных выездов в муниципалитеты.