Каменный календарь начал отсчет девятого десятилетия освобождения Новороссийска

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Уже в который раз ребята из Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова предприняли поход на сопку Безымянную. Миссия заняла два дня, жаркая погода не помешала снова «перелистнуть» Каменный календарь, отсчитывающий годы со дня освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков. Теперь на этой возвышенности можно увидеть цифру 80.

- Хотелось бы сказать огромное спасибо многим и многим поколениям курсантов, которые последние 20 лет так трепетно и преданно берегут для города-героя эту традицию, берегут Каменный календарь! Только их усилиями, при активной поддержке вуза, мы и «листаем календарь», - говорит руководитель Центра патриотического воспитания Ушаковки Иван Сидоров, возглавлявший экспедицию.

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Курсанты, выпускники и сотрудники вуза взяли на себя всю самую тяжелую работу по перекладке календаря. Основной костяк - уже ставшая в университете знаменитой 6 рота (будущие судоводители). В этом году присоединились и ребята из Херсонской государственной морской академии. Все тяготы подъема выдержали стойко, а потом еще на себе перетаскали гору камней для новых цифр календаря!

Позже на братскую могилу на Безымянной сопке курсантами были возложены алые гвоздики. В числе 64 героев, чьи имена значатся на памятнике, есть и талантливый молодой поэт Павел Коган. Усилиями руководства вуза несколько лет назад там была проведена реконструкция, а ушаковцы поддерживают захоронение в порядке.

В честь восьмидесятилетия со дня освобождения города сотрудники Института повышения квалификации вуза, в составе новороссийского клуба военно-исторической реконструкции «Малоземелец», «провели бой», воссоздав далекие героические события. В качестве зрителей присутствовали ушаковцы, сотрудники и выпускники вуза, а также местные школьники.