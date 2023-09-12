«Кубанская ярмарка» пройдет в Краснодаре с 28 сентября по 1 октября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Аграрии Тимашевского района представят продукцию на «Кубанской ярмарке - 2023». XIII Агропромышленная выставка пройдет с 28 сентября по 1 октября в комплексе «Экспоград-Юг» в Краснодаре.

Участниками ярмарки станут более 800 представителей малых форм хозяйствования региона. Заявки в том числе подали 34 представителя малых форм хозяйствования и предприятия малого бизнеса АПК Тимашевского района.

«Наши аграрии представят свои достижения и продукцию в кластерах „Свежее мясо и птица“, „Рыба и морепродукты“, „Бакалея“ и „Кондитерские изделия“, „Мясные изделия и деликатесы“, „Молочная продукция “, „Овощи и фрукты “, „Пчеловодство“, „Саженцы“, „Товары народных промыслов“, „Пивоваренные и безалкогольные напитки“, „Агрохимия“», – отметили в администрации Новоленинского сельского поселения.

Посетители продегустируют и приобретут кубанскую продукцию. Кроме того, на ярмарке пройдут фестивали кухонь народов Кубани, вина и сыра, мастер-классы по промыслам и ремеслам, первый краевой конкурс «Сырные шедевры Кубани».

Выставка будет работать с 9:00 до 18:00.