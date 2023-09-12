На Кубани за неделю выявили 190 случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за неделю выявили 190 случае заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту один месяц, а самому старшему – 89 лет. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, в Краснодаре с 4 по 10 сентября зарегистрировали 70 новых случаев, в Сочи – 17, в Тихорецком районе – 13, в Новороссийске – 10. Шесть пациентов прибавилось в Курганинском муниципалитете, по пять – в Гулькевичском, Северском и Динском, по четыре – в Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском, Успенском, Усть-Лабинском и Апшеронском.

По три человека заболели в Армавире, Красноармейском, Крымском районах, по два – в Анапе, Выселковском, Ейском, Крыловском, Новокубанском, Новопокровском, Тбилисском, Темрюкском, Тимашевском районах. По одному новому случаю зафиксировано в Кавказском, Каневском, Павловском, Славянском, Староминском.

С выздоровлением в регионе за неделю выписали 139 человек.