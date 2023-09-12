В Тимашевском районе мать везла детей в автоприцепе из-за плохого поведения

Двое детей сидели в прицепе с собакой Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани мать везла детей в автоприцепе из-за плохого поведения. Все произошло 8 сентября на трассе «Тимашевск – Гречанная Балка» в Тимашевском районе.

В полицию сообщили о том, что по дороге едет Chevrolet Niva. А в прицепе автомобиля сидят двое детей с собакой. Госавтоинспекторы выехали на место и остановили водителя.

Как выяснилось, женщина за рулем пересадила детей. По словам матери, они плохо вели себя в салоне авто и не реагировали на замечания.

Женщина пересадила детей из-за того, что они плохо вели себя в салоне авто Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

«В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

Теперь женщина выплатит штраф в размере одной тысячи рублей.

«Кроме того, собран материал для передачи в ПДН для решения вопроса о привлечении ее к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ „Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”», – уточнили в ГИБДД по краю.