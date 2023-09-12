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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 9:45

В Усть-Лабинском районе осужденный сбежал из исправительной колонии

Полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из исправительной колонии в Усть-Лабинском районе
Светлана ОВДЕЙ
В Усть-Лабинском районе осужденный сбежал из исправительной колонии Фото: пресс-служба ОМВД по Усть-Лабинском району

В Усть-Лабинском районе осужденный сбежал из исправительной колонии Фото: пресс-служба ОМВД по Усть-Лабинском району

В Усть-Лабинском районе осужденный сбежал из исправительной колонии. Об этом сообщили в отделе МВД муниципалитета.

39-летний Чаба Шитев сбежал из ИК-2. Сам заключенный – уроженец села Тарновцы, Ужгородского района, Закарпатской области Украины. До ареста он проживал в Олешковском районе Херсонской области.

Чаба Шитев ростом 165 см имеет среднее телосложение и светлые глаза. Всех, кто видел сбежавшего заключенного или знает, где он находится, просят сообщить ОМВД по Усть-Лабинскому району по телефонам 8(861)354-24-46, 8(861)354-00-24 либо по номеру 8-918-460-24-63.