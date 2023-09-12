В «Орлёнке» стартовала XIX Всероссийская смена «Юный математик»

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре проходит специализированная смена «Юный математик». Её участниками стали 130 одарённых школьников из 33 регионов страны, прошедших конкурсный отбор, в их числе 30 ребят из ДНР и ЛНР. С детьми занимаются ведущие учёные и популяризаторы математики. Смена позволит школьникам значительно улучшить уровень своей подготовки.

На смену «Юный математик» в «Орлёнок» приехали талантливые школьники со всей России: учащиеся специализированных математических школ, классов с углублённым изучением математики, участники, призёры и победители региональных и заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, олимпиады им. Л.Эйлера, олимпиад Российского Совета олимпиад школьников.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Проект «Юный математик» реализуется во Всероссийском детском центре «Орлёнок» с 2005 года, а с 2022 года специализированная смена проходит в рамках деятельности консорциума «Университетская математическая и цифровая экосистема Юга России». За время существования проекта его участниками стали более двух тысяч школьников из 50 регионов страны. Среди его выпускников призёры и победители всероссийских и международных математических олимпиад.

«В условиях стремительного развития современных технологий в России уже ощущается дефицит кадров в области математических специальностей, и в дальнейшем он будет расти. Поэтому сегодня нужно создавать условия для выявления, поддержки и развития ребят с аналитическим складом ума. Смена “Юный математик” успешно решает эту задачу: она объединяет не только одарённых детей, но и профессиональных взрослых, способных увидеть в ребёнке зерно таланта, увлечь его точными науками и мотивировать на углублённое изучение дисциплины», – отметил директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Смена «Юный математик» позволяет подросткам за короткий срок значительно улучшить уровень подготовки и максимально раскрыть математические способности, развивая при этом лидерские и волевые качества в условиях активной конкурентной среды, а уникальные климатические условия ВДЦ «Орлёнок» способствуют формированию особой атмосферы, позволяющей гармонично сочетать учёбу и отдых.

В этом году участниками программы стали 130 школьников из 33 регионов страны, в том числе 30 ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые впервые приехали на эту смену.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«В рамках реализации программы “Приоритет 2030” по инициативе Адыгейского государственного университета создан консорциум “Университетская математическая и цифровая экосистема Юга России”, призванный сформировать единую научно-образовательную среду, обеспечивающую научную и образовательную связность Юга России в области математического образования и работы с математически одарёнными детьми. Вместе с партнёрами мы много лет активно работаем со школьниками страны, в этом году к проекту “Юный математик” присоединились ребята из ДНР и ЛНР. Наша задача – помочь школьникам из новых регионов быстрее нивелировать разницу в образовательном уровне, дать им больше возможностей для раскрытия своих талантов, чтобы они могли активно включиться в олимпиадное движение», – отметил ректор АГУ Дауд Мамий.