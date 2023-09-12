Мужчина признал вину Фото из архива КП

Жителю Кубани дали три года колонии за ложное сообщение о минировании кафе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Все произошло в августе 2022 года в Апшеронске. Вечером мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся взрыве в кафе «Астория». На место для проверки выехали оперативные сотрудники.

«В указанном кафе взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Тем временем мужчина вынул из телефона SIM-карту и выбросил ее. Но это не помогло скрыться от правоохранителей. Следующим утром его задержали.

В суде мужчина полностью признал вину. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции согласился с приговором, оставив его без изменений», – добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.