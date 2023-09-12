«ОМС студентам»: полис ОМС при учебе в другом городе или регионе

Я поступил в университет в другом городе. Как я смогу получать медицинскую помощь по полису ОМС?

Изменение места жительства в связи с учебой не всегда означает смену полиса ОМС.

Если вы поступили в ВУЗ или колледж в другом городе своего региона, вам не нужно менять полис обязательного медицинского страхования. Вашим сопровождением по вопросам, связанным с получением медицинской помощи в рамках ОМС будет заниматься та же страховая медицинская организация, которая оформила вам полис ОМС.

Если же вы уехали на учебу в другой регион, то вам необходимо перерегистрировать полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и прикрепиться к поликлинике по месту жительства на время учебы. Для этого, уточните, работает ли ваша страховая компания в данном субъекте РФ и обратитесь туда для перерегистрации полиса.

Если ваша страховая организация не работает в регионе по новому месту жительства, вам необходимо осуществить ее замену, подав заявление в страховую компанию, работающую в регионе нового места жительства.

Сменить регион страхования или страховую организацию можно также на Госуслугах.

Обратите внимание, если вы не переоформите полис ОМС по новому месту жительства, то не сможете получить плановую медицинскую помощь в поликлинике и стационаре, Вам будет доступна только экстренная медицинская помощь согласно базовой программе ОМС.

О том, как восстановить полис ОМС при его утрате читайте по ссылке.

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