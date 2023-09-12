На Кубани стартовала уборка риса Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовала уборка риса. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Всего в регионе засеяли 109,5 тысяч гектаров. По прогнозам специалистов, собранный урожай закроет собственную потребность края и других регионов.

В настоящее время на Кубани приходится 70% рисового производства России. Культуру выращивают около сотни хозяйств.

«Наибольшие площади – в Красноармейском, Славянском, Калининском районах. Особенно радует, что используем семена только отечественной селекции», – отметил глава региона.

Завершить уборку риса на Кубани планируют до 1 ноября.