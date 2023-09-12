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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:49

Зарубежная авиакомпания запустит прямые рейсы между Сочи и Ереваном

Новый авиаперевозчик запустит рейсы между Сочи и Ереваном с 24 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Авиарейсы запланированы два раза в неделю Фото: Олег УМАРОВ

Авиарейсы запланированы два раза в неделю Фото: Олег УМАРОВ

Зарубежная авиакомпания запустит прямые рейсы между Сочи и Ереваном. Armenia Airways будет выполнять полеты с 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Авиарейсы запланированы два раза в неделю. По вторникам пассажиры будут прибывать в Сочи в 05:40. Вылет в Ереван запланирован в 07:00.

В воскресенье воздушное судно прибудет в Сочи 17:40. Вылет в Ереван запланирован в 19:00.

Отмечается, что полеты будут выполняться на Boeing 737-300. Самолет вмещает 148 пассажиров. Продажи билетов стартовали.