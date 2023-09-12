В Абинском районе Кубани завершили капремонт 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Абинском районе Кубани завершили капремонт 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В муниципалитете обновили 21 многоквартирный дом.

Большая часть многоэтажек находится в поселке Ахтырском. В домах отремонтировали крыши. А в многоэтажке по улице Октябрьской обновили фасад. Кроме того, в пяти домах привели в порядок инженерные системы.

«В следующем году в районе отремонтируют семь домов, большинство из которых расположены в станице Холмской – краткосрочный план уже утвержден», – отметил замглавы региона Андрей Прошунин.

С начала действия программы капремонта в Абинском районе обновили около 100 многоэтажек. В них проживают свыше 40 тысяч человек».

Всего на Кубани в 2023 году отремонтировали более 800 из 1060 домов. Краткосрочные планы выполнили в 19 городах и районах.