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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:35

На Кубани взрывотехники уничтожили более 20 боеприпасов времен войны

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Темрюкском и Крымском районах
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани взрывотехники уничтожили более 20 боеприпасов времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили более 20 боеприпасов времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили более 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Отдыхающие на пляже поселка Веселовка в Темрюкском районе нашли прогнивший ящик. Из него виднелись предметы, схожие с боеприпасами. Прибывшие взрывотехники обследовали ящик и определили 50-мм минометные мины – всего 10 штук.

В Крымском районе на боеприпас времен войны наткнулся рабочий. Он вытащил плугом снаряд со следами коррозии в поле на окраине хутора Красный. Боеприпас оказался фугасной авиабомбой.

«С соблюдением мер безопасности росгвардейцы транспортировали все боеприпасы и уничтожили», – уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.