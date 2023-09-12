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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:06

На Кубани телефонный мошенник обманул пенсионерок на полмиллиона рублей

На жителя Адыгеи завели уголовное дело за мошенничество
Светлана ОВДЕЙ
Мужчину задержали Фото из архива КП

Мужчину задержали Фото из архива КП

На Кубани телефонный мошенник обманул пенсионерок на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Аферист действовал по распространенной схеме. Он сообщил жительницам Крымского района о том, что их родственники попали в ДТП. Чтобы решить вопрос без привлечения к уголовной ответственности, требуется крупная сумма.

Женщины поверили и отдали деньги. Поняв, что они стали жертвами мошенника, пенсионерки пошли в полицию.

«Правоохранители установили личность и местонахождение мужчины, забравшего деньги у потерпевших. Им оказался 29-летний житель республики Адыгея. Полицейские задержали злоумышленника по месту его проживания», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как выяснилось, подозреваемый работал курьером в преступной схеме. Деньги он переводил на счет сообщников. 10% от суммы он оставлял себе в качестве зарплаты.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – уточнили в краевой полиции.