Мужчину задержали Фото из архива КП

На Кубани телефонный мошенник обманул пенсионерок на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Аферист действовал по распространенной схеме. Он сообщил жительницам Крымского района о том, что их родственники попали в ДТП. Чтобы решить вопрос без привлечения к уголовной ответственности, требуется крупная сумма.

Женщины поверили и отдали деньги. Поняв, что они стали жертвами мошенника, пенсионерки пошли в полицию.

«Правоохранители установили личность и местонахождение мужчины, забравшего деньги у потерпевших. Им оказался 29-летний житель республики Адыгея. Полицейские задержали злоумышленника по месту его проживания», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как выяснилось, подозреваемый работал курьером в преступной схеме. Деньги он переводил на счет сообщников. 10% от суммы он оставлял себе в качестве зарплаты.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – уточнили в краевой полиции.