На Кубани первый блок ТЭС «Ударная» заработает в октябре. Об этом сообщил замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме. Работу второго блока запустят в ноябре. Установку российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М планируют на январь-февраль.

«И плюс надо строить на юге еще генерацию, всего 800 МВт. 500 МВт – это район Тамани и 300 МВт – Крым», – цитирует Грабчака ТАСС.

ТЭС «Ударная» строят в Крымском районе Кубани. Ее возводят для обеспечения электроэнергией предгорных районов края.

В мае 2021 года глава регионального департамента инвестиций Василий Воробьев сообщал, что готовность к проведению пуско-наладочных работ планируют обеспечить к концу 2023 года из-за решения об установке российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М.

Запуск ТЭС «Ударная» запуск ожидается в конце 2023 года. В то же время потребление электроэнергии на юге продолжает расти.