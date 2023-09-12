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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:29

На Кубани первый блок ТЭС «Ударная» заработает в октябре

Работу второго блока ТЭС «Ударная» запустят в ноябре
Светлана ОВДЕЙ

На Кубани первый блок ТЭС «Ударная» заработает в октябре. Об этом сообщил замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме. Работу второго блока запустят в ноябре. Установку российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М планируют на январь-февраль.

«И плюс надо строить на юге еще генерацию, всего 800 МВт. 500 МВт – это район Тамани и 300 МВт – Крым», – цитирует Грабчака ТАСС.

ТЭС «Ударная» строят в Крымском районе Кубани. Ее возводят для обеспечения электроэнергией предгорных районов края.

В мае 2021 года глава регионального департамента инвестиций Василий Воробьев сообщал, что готовность к проведению пуско-наладочных работ планируют обеспечить к концу 2023 года из-за решения об установке российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М.

Запуск ТЭС «Ударная» запуск ожидается в конце 2023 года. В то же время потребление электроэнергии на юге продолжает расти.