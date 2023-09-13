17 федеральных законопроектов получили одобрение депутатов ЗСК

Путем заочного голосования в форме опроса депутатов состоялась внеочередная 23-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва.

Кубанские законодатели приняли постановление «О положительных отзывах на проекты федеральных законов», поддержав таким образом 17 федеральных законопроектов.

Они касались, в частности, изменений Лесного и Жилищного кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, законов о таможенном регулировании, о пожарной безопасности, о нотариате, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, об организованных торгах, об основах охраны здоровья граждан, о развитии малого и среднего предпринимательства, о погребении и похоронном деле, об обращении лекарственных средств, об экологической экспертизе, о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Так, одобрены были предполагаемые изменения в статью 24 федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополняющие перечень социально уязвимых категорий граждан, занятость которых обеспечивает социальное предприятие, лицами, проходившими военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранами боевых действий. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятое постановление.

«Мы поддержали 17 законопроектов, поступивших для отзыва в Законодательное Собрание. Каждый из них был внимательно рассмотрен и проанализирован депутатами. Наше положительное решение основано на понимании того, что это проработанные, выверенные документы. Каждый из них нацелен на получение положительных эффектов в той или иной области экономики или социальной сферы. Рассчитываем, что уже в ближайшем будущем они будут приняты, вступят в силу и будут работать на благо всего российского общества, в том числе и жителей Кубани», – сказал Юрий Бурлачко.