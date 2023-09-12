В МЦУ Краснодара объяснили вырубку деревьев на Всесвятском кладбище

В Краснодаре продолжают благоустройство Всесвятского кладбища Фото: пресс-служба городской администрации

Жителей Краснодара обеспокоило благоустройство Всесвятского кладбища. Многие начали жаловаться на то, что на территории массово вырубают деревья. В МЦУ города прокомментировали ситуацию.

В августе специалисты департамента городского хозяйства признали 821 дерево аварийным. На санитарную вырубку оформили порубочный билет.

«Не всегда признаки локализуются у прикорневой части ствола. Симптомы заболевания деревьев могут проявляться на коре, на свежих побегах, при этом каждый симптом болезни фиксируется специалистом как „поражение гнилевыми болезнями”», – отметили в муниципальном центре управления.

Кроме того, некоторые деревья росли на территории могил. Как отмечают специалисты, это мешал полноценному развитию дерева и разрушало памятники.

«Специалисты технического надзора проведут с подрядчиком работу о недопущении порчи памятников при проведении работ и о бережном отношении к территории кладбищ», – добавили в МЦУ Краснодара.