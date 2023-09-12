Анна Минькова посетила соцобъекты Крыловского района

Анна Минькова посетила социальные объекты Крыловского района. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Анна Минькова провела рабочий день в Крыловском районе. Заместитель главы Кубани посетила соцобъекты муниципалитета. Она осмотрела художественную и общеобразовательную школы, а также ЗАГС. В школе №1 райцентра к учебному году обновили блок начальной школы. В здании, которое построили по национальному проекту «Образование» появились пищеблок и актовый зал. Ранее детям приходилось обежать в аварийном помещении.

«Сейчас 205 ребят обучаются в классах, оборудованных по последнему слову техники. Здесь проходят и внеурочные занятия для раскрытия юных талантов», – рассказала Анна Минькова.

Также по нацпроекту «Культура» в станице Крыловской капитально отремонтировали детскую школу искусств. Собственное здание появилось и у районного загса. Ранее торжественные церемонии проводили в местном доме культуры.