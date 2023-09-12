Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 16:46

Анна Минькова посетила соцобъекты Крыловского района

Вице-губернатор Краснодарского края осмотрела общеобразовательную и художественную школы, а также ЗАГС
Евгения ХАЛИКОВА
Анна Минькова посетила социальные объекты Крыловского района. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Анна Минькова посетила социальные объекты Крыловского района. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Анна Минькова провела рабочий день в Крыловском районе. Заместитель главы Кубани посетила соцобъекты муниципалитета. Она осмотрела художественную и общеобразовательную школы, а также ЗАГС. В школе №1 райцентра к учебному году обновили блок начальной школы. В здании, которое построили по национальному проекту «Образование» появились пищеблок и актовый зал. Ранее детям приходилось обежать в аварийном помещении.

«Сейчас 205 ребят обучаются в классах, оборудованных по последнему слову техники. Здесь проходят и внеурочные занятия для раскрытия юных талантов», – рассказала Анна Минькова.

Также по нацпроекту «Культура» в станице Крыловской капитально отремонтировали детскую школу искусств. Собственное здание появилось и у районного загса. Ранее торжественные церемонии проводили в местном доме культуры.