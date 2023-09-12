Губернатор Кубани посетил одно из воинских подразделений региона

Губернатор оценил условия размещения военнослужащих. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев посетил одно из воинских подразделений, расположенных на территории Краснодарского края. Губернатор Кубани оценил условия размещения военнослужащих.

«Сейчас непростое время и, как никогда важно, чтобы на Кубани продолжали собирать рекордные урожаи, развивалась экономика, а на курортах могли отдыхать люди со всей страны. Военнослужащие обеспечивают спокойствие, безопасность жителей и гостей региона, в том числе за счет современнейшего вооружения», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона осмотрел казармы, в которые за счет краевого бюджета были закуплены модульные блоки. Для удобства военнослужащих есть мобильная столовая и бытовки.

Вениамин Кондратьев рассказал о тесном сотрудничестве, которое выстроено между властями и краевыми воинскими частями. С первых дней СВО администрация Кубани оказывает помощь в закупке военно-технического имущества и беспилотников для нужд находящихся в зоне спецоперации.