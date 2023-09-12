В Адыгее пройдет Фестиваль адыгейского сыра

Фото: adygheya-cheese.ru

В Майкопском районе Адыгеи 16-17 сентября пройдет XII Фестиваль адыгейского сыра. Главное гастрономическое событие республики можно будет увидеть или в онлайн-версии.

«16 сентября вы увидите национальные подворья, выступление «Нальмэса», этнопроект «Лъэуж», флешмоб «Удж хъурай», фейерверк, узнаете, кто стал рекордсменом по скоростному поеданию адыгейского сыра. 17 сентября фестивальная программа продолжится. К ней добавятся командные гастрономические конкурсы и викторины, адыгэ джэгу», - рассказали в пресс-службе правительства республики.

Гости фестиваля смогут увидеть, как готовится настоящий адыгейский сыр и тут же снять первую пробу со свежего продукта. На фестивальной площадке откроются ярмарочные ряды, зоны для фудкортов, мастер-классов по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы.