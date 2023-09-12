Полицейские в Крымском районе задержали сообщника кибермошенников

Жительницы Крымска лишились солидной суммы денег. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крымском районе полицейским удалось задержали сообщника кибермошенников. С жалобой на противоправные действия в полицию района обратились две пожилые женщины. Пенсионерки доверились телефонным аферистам и лишились сбережений

«Телефонный мошенник сообщил женщинам о родственниках, якобы ставших виновниками ДТП. Действуя по проверенной схеме, мошенник потребовал у потерпевших крупные суммы денег, обещая решить вопрос о не привлечении их близких к уголовной ответственности и компенсировать ущерб пострадавшей стороне», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В общей сложности пенсионерки лишились 550 тысяч рублей. Именно такую сумму они передали аферистам через курьера. Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение мужчины, забравшего деньги у потерпевших. Это 29-летний житель республики Адыгея. Полицейские задержали злоумышленника по месту его проживания.